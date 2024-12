डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के कश पटेल को नियुक्त किया FBI का नया निदेशक, मीडिया को मानते हैं यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन

नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारतीय मूल के कश पटेल (Kash Patel) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए संघीय जांच एजेंसी एफबीआई का नया निदेशक (New Director of FBI) नियुक्त किया है। कश पटेल की नियुक्ति अमेरिका में अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रही है। इसकी वजह है कश पटेल (Kash Patel) का अमेरिकी मीडिया (US Media) और न्याय विभाग को लेकर उनका नजरिया है। कश पटेल (Kash Patel) अमेरिकी मीडिया (US Media) को देश का सबसे ताकतवर दुश्मन मानते हैं। एक बातचीत के दौरान कश पटेल ने अमेरिकी मीडिया (US Media) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए थे। अब जब वह एफबीआई निदेशक बन गए हैं तो उनके फैसलों पर सभी की निगाहें होंगी।

मीडिया को मुखर आलोचक माने जाते हैं कश पटेल

साल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कश पटेल (Kash Patel) ने कहा था कि सत्ता में आने पर वे कानूनों में ऐसा बदलाव करेंगे, जिसके बाद पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमा करना आसान हो जाएगा। कश पटेल (Kash Patel) ने कहा था कि वे न सिर्फ सरकार में बल्कि मीडिया में भी मौजूद साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सूचना लीक करने के मामलों में भी कश पटेल (Kash Patel) ने दोषी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।

कश पटेल (Kash Patel) ने कहा था कि मीडिया मे मौजूद जिन लोगों ने अमेरिकी नागरिकों से जो बाइडन (Joe Biden) की राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के बारे में झूठ बोला था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच के दौरान कश पटेल (Kash Patel) ने कहा था कि मीडिया अमेरिका (US Media) का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन है।