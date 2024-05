Amitabh Bachchan ने पोस्ट में नहीं किया बहु ऐश्वर्या राय का जिक्र, भड़के एक्ट्रेस के फैन्स ने सुनाई खरी खोटी

मुंबई : सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने हाल ही में साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘बंटी और बबली’ के लोकप्रिय गाने ‘कजरा रे’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने गाने के बारे में तो बात की है लेकिन उसका हिस्सा रहीं अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र तक नहीं किया। इसके बाद ऐश्वर्या के फैंस अमिताभ से नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल अमिताभ ने 27 मई को एक ट्वीट को रि-ट्वीट किया था।

इसे उनके बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन के फैन पेज पर शेयर किया गया था, जिसमें लिखा था, “अभिषेक बच्चन, बंटी और बबली फिल्म के 19 साल।” इस पोस्ट को रि-ट्वीट करते हुए अमिताभ ने लिखा, “ये गाना इतना फेमस हुआ कि आज भी ध्यान खींचता है और प्यार जगाता है…और गाने के साथ सबसे अच्छा पल वो था, जब हमने इसे स्टेज पर लाइव परफॉर्म किया था।” बिग बी द्वारा ऐश्वर्या का उल्लेख नहीं करने से फैंस बहुत नाराज हो गए और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।

the song became so popular that it still regenerates attention and love ..

and the best moments with the song, Bhaiyu, were when we performed this live on stage .. 🙏🤣🤣 https://t.co/vKuMM7ipIN

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 27, 2024