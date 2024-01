Maldives मिनिस्टर्स की हरकत पर भड़के अमिताभ बच्चन, कहा- हमारी आत्मनिर्भरता पर...

Maldives Controversy: मालदीव के बजाय भारत के ही लक्षद्वीप और अंडमान जैसे द्वीप घूमने के समर्थन में अब अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है। उनका पोस्ट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट के जवाब में है। इसमें वीरेंद्र ने मालदीव के मंत्रियों के घटिया कमेंट को आपदा में अवसर बताया था। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर हैं।

हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। बिग बी के ट्वीट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने भारत में घूमने के लिए खूबसूरत जगहों की तस्वीरें शेयर करके मालदीव का विरोध किया है। अमिताभ बच्चन ने भी अब मालदीव मिनिस्टर्स की हरकत पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के पोस्ट को रीट्वीट करके लिखा है, वीरू पाजी… यही सही मौका है।

हमारी खुद की धरती ही सबसे अच्छी है… मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और वे बेहद खूबसूरत लोकेशंस हैं। खूबसूत पानी से भरे बीच और अंडरवॉटर एक्सपीरियंस तो गजब का है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। लोग इस पोस्ट पर कई कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा है, अब बच्चन साहब भी आ गए मैदान में। एक ने लिखा है, अब लक्षद्वीप में लाइन लग जाएगी।

Viru paji .. this is so relevant and in the right spirit of our land .. our own are the very best .. I have been to Lakshadweep and Andamans and they are such astonishingly beautiful locations .. stunning waters beaches and the underwater experience is simply unbelievable ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 8, 2024