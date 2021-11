Anil Sharma jeevan parichay : अनिल शर्मा ने हाथी का साथ छोड़ थामा बीजेपी का झंड़ा, तो योगी ने मंत्री पद से नवाजा

Anil Sharma jeevan parichay : यूपी (UP) के बुलन्दशहर जिले (Bulandshahr District) में निर्वाचन क्षेत्र – 69, शिकारपुर विधानसभा सीट (Shikarpur Assembly constituency) पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधानसभा चुनाव (17th Legislative Assembly of Uttar Pradesh) में मैदान में उतरे। इस सीट पर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अनिल शर्मा (Anil Sharma) कमल खिलाने में कामयाब रहे। अनिल शर्मा (Anil Sharma) उत्तर प्रदेश सरकार में वन, पर्यावरण, प्राणी उद्यान राज्य मंत्री (Forest, Environment, Zoological Garden in Government of Uttar Pradesh) के रूप में कार्यरत हैं।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

अनिल शर्मा (Anil Sharma) का जन्म 26 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले (Bulandshahr District) के सुरजावली गांव में हुआ था। उनके पिता विजय कुमार शर्मा (Vijay Kumar Sharma) है। अनिल शर्मा ने 1987 में उन्होंने मोइरता शर्मा से शादी की। उनके एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की थी।

राजनीतिक कैरियर

अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने राजनीति में अपने सफर की शुरुआत ग्राम प्रधान (प्रधान) से की थी। 1989 में अनिल शर्मा पहली बार पैतृक गांव सुरजावली के निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए। उसके बाद वे लगातार दूसरी बार ग्राम प्रधान बने। 2002 में, अनिल शर्मा पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खुर्जा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। फिर 2007 में लगातार दूसरी बार अनिल शर्मा (Anil Sharma) खुर्जा से विधायक बने। साल 2012 में खुर्जा सीट (Khurja Assembly seat) सुरक्षित हुई थी। उन्होंने शिकारपुर विधानसभा सीट (Shikarpur Assembly constituency) से बहुजन समाज पार्टी (Bharatiya Janata Party) के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा के मुकेश शर्मा से हार गए। वर्ष 2017 में, वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में शिकारपुर विधानसभा सीट (Shikarpur Assembly constituency)से विधायक चुने गए।

ये है पूरा सफरनामा

नाम- अनिल शर्मा

निर्वाचन क्षेत्र – 69, शिकारपुर विधानसभा सीट बुलन्दशहर

दल – भारतीय जनता पार्टी

पिता का नाम – स्व. विजय कुमार शर्मा

जन्‍म तिथि –26 जून, 1963

जन्‍म स्थान – सुरजावली (बुलन्दशहर)

धर्म – हिन्दू

जाति – ब्राम्हण

शिक्षा – इण्टरमीडिएट

विवाह तिथि – 18 अप्रैल, 1987

पत्‍नी का नाम – मूरता शर्मा

सन्तान – एक पुत्र, एक पुत्री

व्‍यवसाय – कृषि

मुख्यावास –705, आरके पुरम, जिला-बुलन्दशहर

राजनीतिक योगदान

फरवरी, 2002 चौदहवीं विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित

अप्रैल, 2007 पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित

2008-2009 सदस्य, आचार समिति

मार्च, 2017 सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य तीसरी बार निर्वाचित

4 अगस्त 2019 उत्तर प्रदेश सरकार में वन, पर्यावरण, प्राणी उद्यान राज्य मंत्री