किरण बेदी की बायोपिक ‘BEDI’ का अनाउंसमेंट, जानिए कब होगी रिलीज?

ड्रीम स्लेट पिक्चर्स ने फाइनली मोस्ट अवेटेड बायोपिक फिल्म 'BEDI' का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी (Kiran Bedi) की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म का नाम BEDI: The Name You Know, The Story You Don't होगा। फिल्म की कहानी कुशाल चावला ने लिखी है।