Big Boss 18: वीकेंड के वार पर Big Boss के घर से बाहर हुईं Viral Bhabhi हेमा शर्मा

बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट शो में वीकेंड के वार पर एक कंटेस्टेंट का घर के एविक्शन भी हो गया है। बिग बॉस से पहला एलिमिनेशन वायरल भाभी हेमा शर्मा हैं का हुआ है। हेमा शर्मा के एलिमिनेशन ने उनके फैंस ही नहीं बल्कि हर किसी को हैरान कर दिया है।

वीकेंड के वार में घरवालों को सलमान खान से उनके बिहेवियर के कारण खूब डांट पड़ी है। इतना ही नहीं सलमान शो में चाहत पांडे को आइडल पार्टनर के लिए टीज करते हुए भी नजर आए। इस एपिसोड में विक्की जैन, अंकिता लोखंडे, कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी आए थे।

HEMA SHARMA GOT EVICTED! 😔 Appreciate her short and sweet journey in the comments! 🥰

