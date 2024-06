Anushka Shetty has no serious illness: गंभीर बीमारी से जूझ रही अनुष्का शेट्टी, नॉर्मल होने में 15-20 मिनट लगते हैं...

Anushka Shetty has no serious illness: साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्ती अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) हिंदी दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय थीं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी सेहत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने बताया कि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जब एक्ट्रेस हंसने लगती है तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाती और हंसती रहती है. उन्हें सामान्य होने में 15-20 मिनट लगते हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, “मुझे हंसी की बीमारी है।” आपको जानकर हैरानी होगी कि हंसना एक बीमारी भी हो सकती है। लेकिन मेरे मामले में यह है. एक बार जब मैं हंसना शुरू करता हूं तो मुझे 15-20 मिनट तक हंसी रोकना मुश्किल लगता है। कॉमेडी सीन देखते या फिल्माते समय मैं हंसते हुए फर्श



लेकिन मेरे मामले में यह है. एक बार जब मैं हंसना शुरू करता हूं तो मुझे 15-20 मिनट तक हंसी रोकना मुश्किल लगता है. कॉमेडी सीन देखते या फिल्माते समय मैं हंसते हुए फर्श पर लोट जाता हूं. कई बार देखा गया कि इस वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी.

