Acne and Pimples: टमाटर में टूथपेस्ट मिलाकर लगाने से एक्ने और पींपल्स से मिलता है छुटकारा

टमाटर सेहत के साथ साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूग एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। डेली टमाटर का पल्स चेहरे पर लगाने से एक्ने और डेड स्किन से छुटकारा मिलता है। ऑयली स्किन वाले लोग के लिए टमाटर फायदेमंद होता है। टमाटर को दो हिस्सों में काट लें और चेहरे पर लगाएं। दस से पंद्रह मिनट के बाद धो लें।

