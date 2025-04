Ways to get rid of unwanted facial hair: चेहरे के अनचाहे बालों से न होना पड़े शर्मिंदा, इन नेचुरल तरीकों से पाये फौरन छुटकारा

Ways to get rid of unwanted facial hair: अधिकतर महिलाएं अपने चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान रहती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए रेजर, थ्रेडिंग तो वैक्स का सहारा लेती है। आज हम आपको चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के कुछ नेचुरल तरीके बताने जा रहे हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते है।

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए हल्दी और एलोवेरा बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर में एक चम्मच एलोवेरा जेल मिला लें। इसके बाद चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लें।

इसके अलावा आप एलोवेरा के साथ पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते है। पपीते में मौजूद पपाइन एंजाइम बालों की जड़ों को कमजोर करता है। इससे बालों की ग्रोथ कम होती है। इसका प्रयोग करने के लिए एक टुकड़ा पपीते को मैश करके इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिला लें।इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। अब इस पैक को 15 मिनट के लिए छोड़ दें।फिर ठंडे पानी से धोकर साफ कर लें।

अनचाहे बालों की ग्रोथ कम करने के लिए आप शहद और एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते है। यह मिश्रण को चेहरे पर लगाने से चेहरे के बाल धीरे धीरे पतले औऱ हल्के होते है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच शहद में एक चम्मच एलोवेरा जेल मिला कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से चेहरे धो लें। इसे आप हफ्ते में एक से दो बार लगा सकते है।