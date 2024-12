ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कोंस्टास और विराट कोहली के बीच हुई कहासुनी, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस चौथे मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सैम कोंस्टास और ​भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के बीच कहासुनी हो गयी। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब 19 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कोंस्टास का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, विराट कोहली गलती से उनसे टकरा गए थे।

बता दें कि, पहले दिन का खेल समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट गंवाकर 311 रन बना लिए हैं। कोंस्टास ने 65 गेंद में 60 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी के दसवें ओवर के बाद जब खिलाड़ी एक दूसरे के सामने से गुजर रहे थे तब कोहली और कोंस्टास के कंधे टकरा गए थे।

Virat Kohli and Sam Konstas exchanged a heated moment on the MCG. #AUSvIND pic.twitter.com/QL13nZ9IGI

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024