Salman Khurshid के घर पर आगजनी-पथराव, तो बोले- क्या ये हिंदुत्व हो सकता है?

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के नैनीताल स्थित घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। कहा जा रहा है कि उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा (BJP flag) लिए हुए थे और वे साम्प्रदायिक नारे लगा रहे थे। इस घटना की जानकारी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने फेसबुक पर साझा की है।

सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के किताब में हिंदुत्व के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर नाराज बजरंग दल (Bajrang Dal) के नेताओं ने सोमवार को रामगढ़ स्थित सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के आवास में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। हालांकि आग को बुझा लिया है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई है।

बजरंग दल के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ की

थानाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ (SHO Mohammad Arif) ने बताया कि सतखोल में स्थित सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के आवास पर बजरंग दल (Bajrang Dal) के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और आग लगाने की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि खुर्शीद के केयर टेकर सुंदर राम ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2 बजे के करीब 20 से अधिक लोग आए । इसके बाद उपद्रवियों ने आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। साथ ही उन्होंने उनके परिवार के साथ अभ्रद व्यवहार किया। सतलोख क्षेत्र नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर से आगे पड़ता है।

पुलिस ने बताया कि मौके से आरोपी फरार

थानाध्यक्ष ने बताया कि मौके से आरोपी फरार है। पुलिस अभी जांच कर रही है। केयर टेकर की तहरीर के आधार पर घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में गोली भी चलाई गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है।

किताब पर विवाद

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद (Former External Affairs Minister Salman Khurshid) अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ (Sunrise Over Ayodhya) को लेकर विवादों में हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS)और बोको हराम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है।फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या मैं अभी भी गलत हूं? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है?

हमारी राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों को निंदा करनी चाहिए : शशि थरूर

वहीं, इस घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि एक राजनेता, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा हमेशा घरेलू स्तर पर देश के एक उदारवादी, मध्यमार्गी, समावेशी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। हमारी राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों को निंदा करनी चाहिए।

