Video Viral : और जब जनसभा में रो पड़े ओवैसी : कहा-जालिमों हम तुम्हारे जुल्म से नहीं डरने वाले

नई दिल्ली। हैदराबाद में शुक्रवार अलविदा नमाज के बाद लोगों संबोधित करने के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) फफक कर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़ दिए। जहांगीरपुरी में उनके साथ हिंसा हुई है, लेकिन वे मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है।

LIVE from Mecca Masjid, Hyderabad: Jalsa Youm-ul-Qur’an on the occasion of Jumu'atul-Widahttps://t.co/FvQdVBGqEO

