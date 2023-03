अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, बोली- जेल ट्रांसफर के बहाने कुछ भी कर सकती है यूपी पुलिस और एसटीएफ, लगाया ये बड़ा आरोप

प्रयागराज। उमेश पाल मर्डर केस (Umesh Pal Murder Case) में आरोपी और बाहुबली माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ (Khalid Azim alias Ashraf) को यूपी पुलिस (UP Police) का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने यूपी पुलिस (UP Police) और एसटीएफ ( STF) पर आरोप लगाया कि बरेली जेल में बंद मेरे पति अशरफ की जेल ट्रांसफर के बहाने यूपी पुलिस (UP Police) और एसटीएफ ( STF) कोई भी घटना कर सकती है। उन्होंने कहा कि उमेश पाल शूटआउट कांड (Umesh Pal Murder Case) में उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।

उमेश पाल शूटआउट (Umesh Pal Murder Case) में नामजद आरोपी अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने अपने भाई सद्दाम और भतीजे अहद का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मेरी मां की तबीयत कई महीनों से खराब है। सद्दाम ने काफी समय से मां को अस्पताल में भर्ती किया था और उन्हीं की देखभाल में ही लगा था। सद्दाम पिछले 4-5 महीने से बरेली भी अशरफ से मुलाकात करने नहीं गया है। जैनब फातिमा ने आरोप लगाया है कि उसका भाई बरेली में जरूर रहता था और अशरफ की देखभाल करता था, लेकिन उसका उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) से कोई संबंध नहीं है।

फातिमा ने आरोप लगाया कि पुलिस सद्दाम के दोस्तों को भी पकड़ कर ले गई है और उन्हें परेशान कर रही है। अशरफ की पत्नी ने कहा है कि उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) में हमारे परिवार का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कोई भी कांड होता है तो इन लोगों का नाम जोड़ दिया जाता है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने कहा है कि फुटेज में जिस व्यक्ति को असद बताया जा रहा है, वह भी असद नहीं है क्योंकि असद के बड़े-बड़े बाल हैं।

फातिमा ने कहा कि उनके पति अशरफ बरेली जेल में बंद है। उनका नाम बेवजह इस उमेश पाल शूटआउट कांड (Umesh Pal Murder Case) में घसीटा जा रहा है। प्रयागराज में शूटआउट कांड हुआ और बरेली जेल में बंद कोई व्यक्ति कैसे साजिश कर सकता है? फातिमा ने कहा कि मेरे पति अशरफ पास जेल में फोन नहीं है। जैनब फातिमा ने सफाई देते हुए कहा कि यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि रिश्तेदार बरेली जेल अशरफ से मिलने जाते थे। फातिमा ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। उनके पति अशरफ के जेल में बंद होने के नाते रिश्तेदार समय-समय पर मिलने जाते थे।