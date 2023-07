Asia Cup 2023: एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी, इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के शेड्यूल का एलान हो गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान में एशिया कप के मैच खेले जाएंगे। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा और इसका फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दो सितंबर को खेला जाएगा।

बता दें कि, इस बार टूर्नामेंट का आयोजन ‘हाइब्रिड मॉडल’ में होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे से इनकार के बाद एसीसी ने पीसीबी के ‘हाइब्रिड मॉडल’ को स्वीकार कर लिया। टीम इंडिया अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी। वह पाकिस्तान के खिलाफ दो सितंबर को उतरेगी।

I am happy to announce the schedule for the highly anticipated Men's ODI #AsiaCup2023, a symbol of unity and togetherness binding diverse nations together! Let's join hands in the celebration of cricketing excellence and cherish the bonds that connect us all. @ACCMedia1 pic.twitter.com/9uPgx6intP

