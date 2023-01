Asia Cup 2023 : एशिया कप के लिए ग्रुप स्टेज की लिस्ट जारी, फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान

Asia Cup 2023 : एशिया कप (Asia Cup) के लिए ग्रुप स्टेज की लिस्ट जारी कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan) की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। ऐसे में सितंबर में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी। पिछली बार दोनों का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में हुआ था।

Presenting the @ACCMedia1 pathway structure & cricket calendars for 2023 & 2024! This signals our unparalleled efforts & passion to take this game to new heights. With cricketers across countries gearing up for spectacular performances, it promises to be a good time for cricket! pic.twitter.com/atzBO4XjIn

— Jay Shah (@JayShah) January 5, 2023