13 August Ka Panchang: रविवार का पंचांग, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय जानिए

13 August Ka Panchang: पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। जिसमें तिथि,वार, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। जानिए आज का पंचाग…

दिन

रविवार

त्यौहार और व्रत

प्रदोष व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:06 AM

सूर्यास्त – 6:57 PM

चन्द्रोदय – Aug 13 3:02 AM

चन्द्रास्त – Aug 13 5:14 PM

अशुभ काल

राहू – 5:21 PM – 6:57 PM

यम गण्ड – 12:31 PM – 2:08 PM

कुलिक – 3:44 PM – 5:21 PM

दुर्मुहूर्त – 05:14 PM – 06:05 PM

वर्ज्यम् – 09:46 PM – 11:33 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:06 PM – 12:57 PM

अमृत काल – None

ब्रह्म मुहूर्त – 04:29 AM – 05:17 AM

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 14, 04:25 AM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत – श्रावण

पूर्णिमांत – श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – श्रावण 22, 1945

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – वर्षा