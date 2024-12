Australia Playing XI: पिंक बॉल टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की अपनी प्लेइंग-XI; इन खिलाड़ियों को मिला मौका

Australia Playing XI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच कल यानी 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। इस पिंक बॉल टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग-XI घोषित कर दी है। जिसमें एक बदलाव देखने को मिला है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम एडिलेड टेस्ट में अपने स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के बिना मैदान पर उतरेगी, जिन्होंने पर्थ टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। हेजलवुड की जगह स्कॉट बोलैंड की टीम में वापसी हुई है। मैच से पहले गुरुवार को पैट कमिंस ने बोलैंड को मौका दिये जाने की पुष्टि की है। हालांकि, टीम में और कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कप्तान कमिंस ने कंफर्म किया है कि टीम के ऑल राउंडर मिच मार्श डे-नाइट टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने के लिए फिट हैं। मार्श को पर्थ में पहले टेस्ट की भारत की दूसरी पारी के दौरान पीठ की जकड़न की समस्या हुई थी, लेकिन अब वह इस समस्या से उबर चुके हैं।

One change confirmed as Australia lock in their playing XI for the second Test against India 👀#AUSvNZ | #WTC25https://t.co/GdZEZwrhQN

— ICC (@ICC) December 5, 2024