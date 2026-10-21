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ऑस्ट्रेलिया 99 रन पर ढेर, साउथ अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन; स्मिथ के 11 हजार टेस्ट रन पूरे: यानसन ने झटके 5 विकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 99 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 326 रन की बढ़त हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया...

By Harsh 
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CRICKET updates: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 99 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 326 रन की बढ़त हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया। तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए।

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ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे कर लिए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बल्लेबाज बने।

पहले ओवर में ही लगा झटका

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। कगिसो रबाडा ने निक मैडिन्सन को बिना खाता खोले आउट कर दिया। इसके बाद स्कॉट बोलैंड 2 रन बनाकर यानसन का शिकार बने, जबकि ट्रैविस हेड 14 रन बनाकर LBW आउट हुए। टीम ने 22 रन के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए।

मार्नस लाबुशेन भी 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टीव स्मिथ और मैट रेनशॉ ने पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर पारी संभालने की कोशिश की। हालांकि, रेनशॉ के 12 रन पर आउट होने के बाद एलेक्स कैरी अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 65 रन पर 6 विकेट हो गया।

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मुल्डर और यानसन ने तोड़ी कमर

स्मिथ 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्यू वेबस्टर ने 13 रन बनाए। मिचेल स्टार्क 1 रन पर पवेलियन लौटे। कप्तान पैट कमिंस 7 रन बनाकर आउट हुए। हेजलवुड 2 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 9 विकेट पर 425 रन बनाकर घोषित की थी। कप्तान टेम्बा बावुमा ने 179 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मार्को यानसन ने 85 और साइमन हार्मर ने 82 रन बनाए। इसी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 326 रन की बढ़त हासिल की।

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