Australian Prime Minister Anthony Albanese : भारतीय टेस्ट टीम ने कैनबरा में PM एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात

Australian Prime Minister Anthony Albanese : इन दिनों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। जहां उसने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ से मुलाकात की। अब टीम को दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री प्लेइंग इलेवन के साथ मैच खेलना हैं। जिससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बानी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री अल्बानीज़ के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल ने बैठक की तस्वीरों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए एक संदेश भी साझा किया।

Big challenge ahead for the PM’s XI at Manuka Oval this week against an amazing Indian side. ⁰⁰

But as I said to PM @narendramodi, I’m backing the Aussies to get the job done. pic.twitter.com/zEHdnjQDLS

— Anthony Albanese (@AlboMP) November 28, 2024