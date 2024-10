Bahraich Encounter : कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, बोले- यूपी में एनकाउंटर बन गया है मजाक, अपराध कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी (Congress leader Pramod Tiwari) ने बहराइच में हुए एनकाउंटर (Bahraich Encounter) पर कहा कि प्रदेश में एनकाउंटर का मजाक बनाकर रख दिया गया है। हर बार गोली आरोपियों के पैर में लगती है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध कम होना चाहिए जबकि यूपी (UP) में अपराध बढ़ रहे हैं। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं चाहे यूपी (UP) हो या फिर महाराष्ट्र। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है।

बता दें कि गुरुवार को बहराइच में हिंसा (Bahraich Violence) के दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हिंसा के पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

