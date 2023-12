BAN vs NZ 1st Test: पहले टेस्ट में बांग्लादेशी टाइगर्स ने कीवियों को चटाई धूल, WTC पॉइंट टेबल में भारत को नुकसान

BAN vs NZ 1st Test: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड (Bangladesh vs New Zealand) के बीच खेले पहले टेस्ट में मेजबान टीम ने 150 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 332 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन मैच के आखिरी दिन न्यूजीलैंड की टीम 181 रनों पर ढेर हो गयी। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने 150 रनों से मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली है। बांग्लादेश को इस जीत से डबल्यूटीसी पॉइंट टेबल (WTC 2023-2025 points table) में फायदा मिला है, वह अब दूसरे नंबर पर पहुंच गयी है।