Bangladesh Team Cheated: बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ खुलेआम की बेईमानी, चुपछाप देखते रहे अंपायर

Bangladesh Team Cheated: टी-20 वर्ल्ड कप के 37वां मैच 16 जून (भारतीय समयानुसार 17 जून) को सेंट विंसेंट के किंग्सटाउन स्थित अर्नोस वेले ग्राउंड में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हराकर सुपर 8 में क्वालाफाई कर लिया है। हालांकि, इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बांग्लादेश के बल्लेबाज आईसीसी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, बांग्लादेश टीम की बल्लेबाजी के दौरान नेपाल की ओर से संदीप लामिछाने 14वां ओवर डाल रहे थे। इस दौरान ओवर की आखिरी गेंद को बांग्लादेशी बल्लेबाज तंज़ीम हसन खेल पाने से चूक गए और गेंद पैड पर जा लगी। जिसके बाद गेंदबाज लामिछाने ने LBW की अपील की और अंपायर अहसान रजा ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जिसको लेकर विवाद खड़ा होता दिखा रहा है और बांग्लादेश की टीम पर बेईमानी का आरोप लग रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अंपायर के फैसले के बाद तंज़ीम हसन पवेलियन की ओर जा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर नॉन स्ट्राइक पर खड़े बांग्लादेश के बल्लेबाज जेकर अली ड्रेसिंग रूप की ओर देखकर DRS लेने को पूछा। जिसके बाद ड्रेसिंग रूम के इशारे में बल्लेबाजों ने DRS लेने का फैसला किया। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि फील्ड अंपायर चुपचाप यह होते देखते रहे।

Is this allowed @icc?

Non striker asked for assistance from the dressing room whether to take the DRS or not. 😭pic.twitter.com/7aJnl2YDMn

— 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@bholination) June 17, 2024