Best Places To Visit In May : मई माह में जिम कॉर्बेट के साथ नैनीताल की सैर  करना एक आकर्षक अनुभव होगा, करें अभी से तैयारी

Best Places To Visit In May : हिमालय भूमि उत्तराखंड अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए है। यहां के धार्मिक स्थल और जीवंत संस्कृति के साथ प्राकृतिक आकर्षण पर्यटकों को लुभाती है। नैनीताल की शांत सुंदरता को निहारने से लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क में रोमांच का दृश्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है।

बंगाल टाइगर्स

कॉर्बेट में बंगाल टाइगर्स की शक्तिशाली दहाड़ सुनकर आप कांप उठेंगे, लेकिन आपको उन्हें झाड़ियों के पीछे छिपते हुए या शायद किसी जलाशय के पास लेटे हुए देखने का जीवन में एक बार अनुभव होगा। जब सूरज पानी पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा हो तो नैनी झील के झिलमिलाते पानी में धीरे-धीरे अपनी नाव चलाना एक आकर्षक अनुभव होगा।

शक्तिपीठ नैना देवी

नैना देवी के नाम ही इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा है। यहां का नैना देवी का मंदिर सबसे खूबसूरत मंदिर है, जो शक्तिपीठों में भी आता है। यहां आप सुबह ही दर्शन कर लें। फिर आप चिड़ियाघर देखने के लिए निकल जाएं। इसके बाद पास में ही लवर्स प्वॉइंट है, जहां से पहाड़ियों का नजारे का आनंद लें। फिर यहां के सातताल, भीमताल, लक्ष्मण ताल जैसे प्रसिद्ध ताल आपको कुछ-कुछ दूरी पर ही देखने को मिल जाएंगे, जहां आप फोटोग्राफी भी करा सकते हैं।

नैनी पीक

नैनी पीक से सूर्यास्त का नजारा लें, जो बेहद आकर्षक लगता है। इसके बाद होटल लौट जाएं।

केबल कार की सवारी

नैनीताल हिल स्टेशन में वैसे तो घूमने के लिए काफी कुछ है लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों के बारे में बात की जाए तो तिब्बतन मार्केट में शॉपिंग करना, केबल कार की सवारी करना, टिफिन टॉप पर सूर्योदय देखना, शाही राज भवन देखना और गुफा बागान का आनंद लेना बेहद खास है।