Bhart 6G Alliance : 5G हुआ पुराना अब आ रहा है 6G का जमाना, भारत में अब 6G लाने की तैयारी तेज

Bhart 6G Alliance : भारत में अब 6G लाने की तैयारी तेज हो गई हैं। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव (Telecom Minister Ashwini Vaishnav) ने सोमवार को 6G को लेकर नए एलाइंस की शुरुआत की है । ये एलाइंस भारत में नई टेलिकॉम तकनीक और 6G के विकास के लिए काम करेगा। नेक्स्ट जनरेशन (Next Generation) की इस तकनीक को लाने के लिए भारत समय रहते तैयारी करना चाहता है, ताकि अन्य देशों में आने वाली तकनीक पर निर्भरता को कम किया जा सके। साथ ही वह इन तकनीक के निर्यात में भी अहम भूमिका अदा करना चाहता है।

#Bharat6GAlliance | Hon’ble @AshwiniVaishnaw & Hon’ble @devusinh, will launch Bharat 6G Alliance today, 12:30hrs at Hotel Shangri-La eros New Delhi. pic.twitter.com/pcISHb0MEi

— DoT India (@DoT_India) July 3, 2023