Video : पूर्व PM की बहू बाइक सवार पर भड़कीं, बोलीं- 'मरना है तो बस के नीचे जाओ, मेरी 1.5 करोड़ की कार...'

बेंगलुरु। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा (Former Prime Minister HD Deve Gowda) की बहू और एचडी रेवन्ना (HD Revanna) की पत्नी भवानी रेवन्ना (Bhavani Revanna) का एक बाइक सवार से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। इस क्लिप में भवानी रेवन्ना (Bhavani Revanna) एक बाइक सवार को भरा बुला कहती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी।

Video: Former PM's daughter-in-law Bhavani Revanna got angry at the bike rider, said- 'If you want to die, then go under the bus, my car worth Rs 1.5 crore…' pic.twitter.com/4NZOLhxinr

