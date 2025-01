Big Achievement : साल 2025 के पहले दिन ICC टेस्ट रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Star Indian fast bowler Jaspreet Bumrah) ने साल 2025 के पहले दिन बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बुमराह आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में सर्वोच्च रेटिंग (Highest Rating) हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह गेंदबाजों में शीर्ष पर मौजूद हैं और उन्होंने नया इतिहास रच दिया है।

बुमराह ने अश्विन को पीछे छोड़ा

बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों में 30 विकेट लिए हैं और वह इस सीरीज में सबसे सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं। बुमराह के 907 रेटिंग हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में किसी गेंदबाज की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक है। मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट से पहले बुमराह के रेटिंग अंक 904 थे और उन्होंने सर्वोच्च रेटिंग के मामले में पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की बराबरी कर ली थी। 2016 में अश्विन ने सर्वोच्च रेटिंग (904) हासिल की थी, लेकिन अब बुमराह ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है।

Ahead of the last game in Sydney, Jasprit Bumrah is six wickets away from the all-time India record for most wickets in a Test series 🤩#WTC25 | #AUSvIND pic.twitter.com/4XWR70rDbG

— ICC (@ICC) January 1, 2025