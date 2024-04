चुनाव से पहले ​हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, चौधरी बीरेंद्र सिंह पत्नी के साथ थामा कांग्रेस का हाथ

चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से बीजेपी (BJP) को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा के दिग्गज नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह (Chaudhary Birendra Singh) ने पार्टी को कल ही अलविदा कह दिया था। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय (AICC HQ) पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस (Congress) की सदस्यता ग्रहण की है। उनके अलावा, उनकी पत्नी प्रेमलता चौधरी ने भी कांग्रेस (Congress) का दामन थामा है।

LIVE: Eminent personality joins the Indian National Congress at the AICC HQ. https://t.co/kbpCV2w3rg

— Congress (@INCIndia) April 9, 2024