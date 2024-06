Bihar Bridge Collapse : सीवान में नहर पर बना ब्रिज भरभरा कर गिरा, बिहार फिर से पुल हादसा, आवागमन ठप

सीवान। बिहार (Bihar) में चार दिन के अंदर दूसरा पुल भरभरा कर गिर गया है। सीवान के महाराजगंज अनुमंडल (Maharajganj Subdivision) के पटेढ़ा और गरौली गांव (Garoli Village) के बीच गंडक नहर (Gandak Canal) पर गिर गया। बता दें कि शनिवार सुबह अचानक पुल का एक पाया धंसने लगा। देखते ही पुल नहर में समा गया। हादसे के बाद दो गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है। इलाके में हड़कंप मच गया। लोग पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं।

Bridge built on Gandak canal in collapsed : 30 feet long bridge collapsed as soon as the pillar sank, accident happened in Araria 5 days ago #Bridgecollaps #Gandak #Bihar #Siwan pic.twitter.com/KVF69ZwYxh

— santosh singh (@SantoshGaharwar) June 22, 2024