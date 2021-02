नई दिल्ली: बॉलीवुड मे अपनी कॉमेडी से दिल जीतने वाले वरुण शर्मा आज अपना 31 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहें हैं। चूचा नाम लेते ही आपके जहां में सबसे पहले वरुण शर्मा आ जाते हैं। वह हमेशा ही किसी न किसी बात के चलते चर्चाओं में बने रहते है।

आपको बता दें, इतना ही नहीं अपनी कॉमेडी और एक्टिंग के चलते उन्होंने अपने फैंस के दिलों में अपनी खास बना चुकी है, वहीं वह आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे है। वरुण शर्मा का जन्म 4 फरवरी 1990 को हुआ था।

Varun Sharma

उन्होंने अपने करियर की शुरआत वर्ष 2013 से फिल्म फुकरे से की। और इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के चलते उन्होंने अपने फैंस के दिलों पर काबू किया। जिसके बाद से ही वरुण के फैन उनकी और भी कई फिल्मों का इंतज़ार करते रहते है।

इतना ही नहीं वरुण सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते है, और हमेशा ही कोई न कोई पोस्ट शेयर करते रहते है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में वरुण ने एक फोटो शेयर की है, जो की ब्लैक एंड वाइट है, और वह इस तस्वीर में बहुत ही हैंडसम लग रहे है, इतना ही नही उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन भी दिया है When asked if my Cup is Half-Full or Half-Empty my only response is that I am thankful that I have a Cup।



उनकी इस तस्वीर पर उनके फैंस ने उन्हें ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी दी है। हम बता दें कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ही एक यल्लो कलर के ऑउटफिट में फोटो भी शेयर किया था, और हम बता दें कि उनकी ये तस्वीर उनके बर्थडे के प्री सेलिब्रेशन की है। जिस पर उनके फैन ने बहुत साही बधाईयां दी है।

View this post on Instagram A post shared by Varun Sharma (@fukravarun)