बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी संसदीय सीट से किया नामांकन, कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह से होगा मुकाबला

हिमाचल। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी लोकसभा सीट (Mandi Parliamentary Seat) से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत (BJP candidate Kangana Ranaut) ने मंगलवार को नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Former Chief Minister of Himachal Pradesh Jairam Thakur) सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) से होगा।

Himachal Pradesh: Amidst a massive gathering of supporters, Kangana Ranaut holds a vibrant roadshow as she prepares to file her nomination#KanganaRanaut #LokSabhaElections2024 #HimachalPradesh #KanganaRanaut #LokSabhaElections2024 #Mandi #HimachalPradesh #BJP2024 pic.twitter.com/R6SDk5VDKd

— santosh singh (@SantoshGaharwar) May 14, 2024