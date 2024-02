भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का बना दिया था माध्यम : राहुल गांधी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। उन्होंने कहा कि भाजपा (BJP) ने इलेक्टोरल बॉण्ड (Electoral Bonds) को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की आज मुहर लग गई है।

चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) सूचना के अधिकार का उल्लंघन (Violation of Right to Information) है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक से मांगी पूरी जानकारी

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) , जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। हालांकि पीठ में दो अलग विचार रहे, लेकिन पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक (SBI Bank) को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की पूरी जानकाकरी देने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने की सुनवाई

कोर्ट ने मामले में 31 अक्तूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गईं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

क्या है योजना?

इस योजना को सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसके मुताबिक, चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई की ओर से खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हों। चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।