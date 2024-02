Boeing 737 jetliner program : बोइंग ने 737 जेटलाइनर कार्यक्रम के प्रमुख एड क्लार्क को पद से हटाया , कॉमर्शियल डिवीजन में भी फेरबदल

Boeing removed Ed Clark, head of 737 jetliner program, also reshuffled the commercial division.