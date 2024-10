NCP leader Baba Siddiqui के निधन पर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने जाहिर किया दुख, दी श्रद्धांजलि

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी (NCP leader Baba Siddiqui) को मुंबई में कुछ लोगो ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास हुई, जहां उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है। बाबा सिद्दीकी (Baba Siddiqui) अपनी इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते थे, जिसमें राजनेता से लेकर तमाम बॉलीवुड स्टार शामिल होते थे।

उनकी मौत की खबर से पूरे बॉलीवुड में दुख का माहौल है। कई बॉलीवुड स्टार तो बाबा सिद्दीकी (Baba Siddiqui) के निधन की खबर सुनते ही लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे। सलमान खान , संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी ने इस दुख की खड़ी में हॉस्पिटल पहुंच कर बाबा सिद्दीकी (Baba Siddiqui) के परिवार से मुलाकात की। वहीं कई सितारे सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Extremely saddened and shocked beyond words to learn about the tragic demise of Shri #BabaSiddique ji – My heart goes out to @zeeshan_iyc and the entire family- May god give them strength to brave this difficult time. The perpetrators of this horrific crime must be brought to… pic.twitter.com/zjNLnspbrp

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 12, 2024