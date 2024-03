CM योगी आदित्यनाथ से Boney kapoor ने की मुलाकात, कपूर को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ भी किया प्रदान

लखनऊ: निर्माता बोनी कपूर (Boney kapoor) ने हाल ही में नोएडा में प्रस्तावित नई फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। बोनी कपूर (Boney kapoor) की बेव्यू प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट कंपनी भूटानी ग्रुप को आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Noida International Airport) के पास फिल्म सिटी विकसित करने का अधिकार मिला था।

योगी ने कपूर को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ भी प्रदान किया, जो अब उन्हें परियोजना से संबंधित औपचारिकताओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। इससे पहले बोनी कपूर (Boney kapoor) ने कहा था, ‘बेव्यू प्रोजेक्ट्स और भूटानी इंफ्रा को यूपी के नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म स्टूडियो विकसित करने का टेंडर मिलने पर गर्व है।’ वे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के संबंध में उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें निराशा न हो।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath hands over the allotment letter to the developer company for the first phase of Film City. It has been decided that Bayview Projects LLP, led by Boney Kapoor and Bhutani Group, will build the International Film City. pic.twitter.com/4jboSet4tS

— IANS (@ians_india) March 12, 2024