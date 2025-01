Bonnie Blue $ex Marathon : गुस्साई माँ ने OnlyFans Star बोनी ब्लू के सेक्स मैराथन में बेटे को घसीट कर बाहर निकाला, पुलिस बुलाने की दी धमकी, देखें Viral Video

OnlyFans Star Bonnie Blue’s Sex Marathon: विवादास्पद ओनलीफैन्स कंटेंट क्रिएटर (Controversial OnlyFans Content Creator) बोनी ब्लू (Bonnie Blue) ने हाल ही में, वह यह दावा करके ऑनलाइन वायरल हो गई कि वह केवल 12 घंटों में 1,057 पुरुषों के साथ सोई। अब, एक वायरल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक गुस्साई मां अपने बेटे को बोनी ब्लू के सेक्स मैराथन कार्यक्रम (Bonnie Blue’s Sex Marathon) से बाहर खींच रही है।

यहां तक कि अगर वह उसके साथ वापस नहीं लौटा तो वो पुलिस को बुलाने की धमकी भी दे रही है। दरअसल, युवक धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी मां अंदर आती है और अपने बेटे से भिड़ती है। यह महसूस करते हुए कि वह एडल्ट स्टार (Adult Star), बोनी ब्लू के साथ सोने के लिए कतार में इंतजार कर रहा है।

