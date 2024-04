Big fan of MS Dhoni : भारतीय टीम और आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की फैन फॉलोइंग से हर कोई वाकिफ है। उनकी इस दीवानगी को चेन्नई सुपर किंग्स के मैचों में साफ देखा जा सकता हैं। वहीं, धोनी का एक जबरा फैन इन दिनों सुर्खियों में है जिसने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के टिकट को 64, 000 रुपये खर्च कर खरीदा, ताकि वो ‘थाला’ को देख सके।

दरअसल, चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) का मैच देखें आए पीली जर्सी पहने एक शख्स ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ सिर्फ MS धोनी को देखने के लिए आया है। डॉ. जेसन फिलिप की ओर से शेयर किए गए वीडियो में एक शख्स कहता है कि मेरे पास अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने धोनी को देखने के लिए ब्लैक टिकट खरीदा। इसके लिए उन्होंने 64,000 रुपये खर्च कर दिए। इस मूर्खता का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

इस फैन ने स्पोर्ट्सवॉक चेन्नई चैनल के साथ एक से यह बात कही। स्टेडियम में मौजूद उस शख्स की बेटी को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि, ‘मेरे पिता ने इन टिकटों को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जब धोनी खेलने आए तो हम बहुत खुश थे।’ हालांकि, इन वादों में कितनी सच्चाई है, इसकी हम नहीं करते।

I don’t have money to pay the School Fees of my children, but spent Rs 64,000 to get black tickets to watch Dhoni, says this father. I am at a loss for words to describe this stupidity. pic.twitter.com/korSgfxcUy

