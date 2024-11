 ब्राजील की फर्स्ट लेडी ने एलन मस्क को कहे अपशब्द , बोलीं- मैं तुमसे नहीं डरती

Rio de Janeiro : ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की पत्नी यानी ब्राजील की फर्स्ट लेडी जान्जा लूला डी सिल्वा ने शनिवार को G20 के एक कार्यक्रम में अरबपति एलन मस्क के खिलाफ अपशब्द कहे। जान्जा लूला डा सिल्वा का मास्क को अपशब्द कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एलन मस्क ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जान्जा ने ये बातें तब कहीं जब वह सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की जरूरत पर बात कर रही थीं, ताकि गलत जानकारी को रोका जा सके।

जब वह बोल रही थी तो एक जहाज का हार्न बजा और उसने मजाक में कहा, “मुझे लगता है कि यह एलन मस्क है,” और फिर उसने कहा, “मैं आपसे नहीं डरती, लानत है एलन मस्क।”

