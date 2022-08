Breaking-जस्टिस यूयू ललित देश के49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) के तौर पर उनके नाम की औपरचारिक घोषणा की गई। ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कुछ दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) के लिए जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) के नाम की कानून मंत्रालय को सिफारिश (Recommendation to the Law Ministry)की थी।