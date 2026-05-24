बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यस्तरीय बैठक की, आकाश आनंद और आनंद कुमार भी रहे मौजूद

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawati) राज्य स्तरीय बैठक कर रही हैं। इसमें आकाश आनंद (Akash Anand) और आनंद कुमार (Anand Kumar) मौजूद हैं। साथ ही यूपी के सभी जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी बुलाए गए हैं। इस दौरान संगठन के कामों और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं।