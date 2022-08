राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलीं बसपा सुप्रीमो मायावती

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मायावती (Mayawati) ने उन्हें बधाई दी। द्रौपदी मूर्मू (Draupadi Murmu) के राष्ट्रपति बनने के बाद बसपा सुप्रीमो ने आज पहली बार मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) अनुसूचित जनजाति समाज से ताल्लुक रखने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बता दें कि, राष्ट्रपति चुनाव में बसपा ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को समर्थन किया था।

29-08-2022-BSP PRESS RELEASE-BSP National President Ms. Mayawati Ji and Honourable President of India Droupadi Murmu Ji in Rashtrapati Bhawan meeting. pic.twitter.com/ynzOKlxhsE

— Mayawati (@Mayawati) August 29, 2022