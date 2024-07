BSP सुप्रीमो मायावती ने आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि, CBI से जांच कराने की उठाई मांग, स्टालिन सरकार को भी घेरा

नई दिल्ली। बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार को चेन्नई पहुंची हैं। यहां पर बसपा के ​तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजिल अर्पित की है। साथ ही उन्होंने हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को यहां हत्या कर दी गई थी। मायावती ने दावा किया कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असल अपराधी नहीं हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया ताकि न्याय मिल सके।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को शहर के पेरम्बूर स्थित एक निजी स्कूल में के. आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बसपा प्रमुख ने इस मौके पर कहा कि हमलावरों के एक गुट ने शुक्रवार देर शाम जिस तरह से उनकी हत्या कर दी, उससे पता चलता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मायावती ने कहा कि स्टालिन को आर्मस्ट्रांग के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए और सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा, जिन्होंने आर्मस्ट्रांग की हत्या की है, उन असल दोषियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है।

07-07-2024-BSP PHOTO RELEASE-

BSP national president, former four time Uttar Pradesh chief minister and ex-MP Ms Mayawati Ji in Chennai on Sunday on the occasion of paying last respects to Tamil Nadu BSP K Armstrong who was brutally murdered as his body kept in Bunder Garden… pic.twitter.com/w1NBNmTSAD

— Mayawati (@Mayawati) July 7, 2024