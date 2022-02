Budget 2022 Live : डिजिटल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स व राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंसी (क्रिप्टोकरेंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है।

Union Cabinet approves the #Budget2022; Finance Minister @nsitharaman will present the #UnionBudget 2022-23 shortly.

Watch LIVE on #SansadTV: https://t.co/jp85gkOKDp pic.twitter.com/L9eSoycfSR

— SansadTV (@sansad_tv) February 1, 2022