Cabinet Meeting : नए एडवोकेट जनरल के नाम पर योगी कैबिनेट की मुहर, यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से

Cabinet Meeting : यूपी में योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) की बैठक मंगलवार को लोक भवन में सम्पन्न हुई। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इस बैठक में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र (Budget Session of UP Legislature) प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

अजय मिश्रा (Ajay Mishra) को प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। वह राघवेन्द्र सिंह (Raghvendra Singh) का स्थान लेंगे। देवरिया के मूल निवासी अजय मिश्रा (Ajay Mishra) प्रयागराज में निवास करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने के साथ ही 12 अन्य प्रस्तावों पर आज अपनी बैठक में मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने मंगलवार को मेरठ के दौरे पर रवाना होने से पहले लोकभवन में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने प्रदेश के नौ विभागों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खेलों खिलाडिय़ों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधा नियुक्ति दी जाएगी। ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, उप निदेशक खेल, नायब तहसीलदार आदि पदों पर नियुक्ति मिलेगी। एक सितंबर 2020 के बाद के पदक विजेताओं को सीधा अधिकारी बनने का मौका मिलेगा।

योगी सरकार (Yogi Government)ने पांच छोटे हवाई अड्ड़ों का शीघ्र संचालन प्रारंभ करने के लिए मेंटीनेंस का एमओयू साइन किया। सरकार ने अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती तथा म्योराबाद (सोनभद्र) के हवाई अड्डे के संचालन के लिए प्रति वर्ष सात करोड़ रुपया का एएआई से मेंटेनेंस का एमओयू साइन किया गया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय (Bhatkhande Music College) का नाम बदल कर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय (Bhatkhande University of Culture) किया है। अब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे सम्बद्ध होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र (Budget Session of UP Legislature) प्रारंभ करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र (Budget Session of UP Legislature) 23 मई से शुरू होगा। इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी।

लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath ) ने सभी मंत्रियों से बातचीत की। मंत्रियों से उनके हाल के दौरे के बारे में बातचीत की। उनके जिलों और मंडलों के दौरे के बारे में बात की। उनके दौरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने उन सभी से फीडबैक लिया। सभी मंत्रियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। इतना ही नहीं सुधार के उपाय भी बताए। मंत्री समूह ने अपने दौरे से संबंधित रिपोर्ट भी सीएम कार्यालय को सौंपी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) अपनी सरकार के सौ दिन, छह महीने तथा एक वर्ष के कार्यकाल को लक्ष्य बनाकर कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। इन्ही कार्यों को कैबिनेट की बैठकों में हरी झंडी मिलती है। इनमें अधिकांश प्रस्ताव वही होते हैं, जिनकी घोषणा भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प में की थी।

सीएम योगी (CM Yogi ) चाहते हैं कि 2024 से पहले ज्यादातर संकल्प पूरे कर लिए जाएं, इसलिए उनके संबंध में निर्णय भी तेजी से लिए जा रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य भी उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा विधान परिषद चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा 2024 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश से अधिक से अधिक सीट जीतने का है। योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) के दूसरे कार्यकाल में मिशन 2024 को लक्ष्य पर रखा गया है।