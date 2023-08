मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का CAG ने किया खुलासा : सुप्रिया श्रीनेत

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत (Congress spokesperson Supriya Shrinate) बुधवार को प्रेस कांफ्रेस कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) के 7 बड़े घोटालों का CAG ने खुलासा किया है। सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate)ने तंज कसते हुए कहा कि देश में मोदी व‍िरोधी एक संस्‍था है। यह इंटरनेशनल साज‍िश में शाम‍िल है। इस संस्‍था का नाम CAG है। इस संस्‍था ने मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश क‍िया है। सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate) ने कहा कि मोदी जी को तत्‍काल इस संस्‍था पर ताला लगवाना चाह‍िए और र‍िपोर्ट न‍िकालने वालों को जेल भेजने का काम क‍रना चाहिए। इन्‍हें लगता है देश में प्रजातंत्र है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वार जो घोटाले किए गए हैं। उनमें पहला भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा, दूसरा द्वारका एक्सप्रेस-वे में 1 किमी. सड़क बनाने में 18 रुपये की जगह 250 करोड़ रु​पये से अधिक खर्च किया गया। इस एक्सप्रेस-वे में 2 किलोमीटर सड़क जितने में बनीं, उतने पैसे में मंगलयान मंगल ग्रह पर जा पहुंचा। इस सड़क को दुनिया का आठवां अजूबा घोषित कर देना चाहिए और उसे देखने के लिए टिकट लगनी चाहिए। तीसरा टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI ने जनता से 132 करोड़ वसूले गए।

LIVE: Congress party briefing by Ms @SupriyaShrinate on CAG report exposing corruption under the Modi govt at AICC HQ. https://t.co/xTeRlbcAGv

— Congress (@INCIndia) August 16, 2023