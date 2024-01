Ball Hit Camera : बल्लेबाज ने मारा खतरनाक छक्का तो कैमरे पर जाकर लगी गेंद; कैमरामैन हुआ नाराज

Ball Hit Camera : न्यूजीलैंड (New Zealand) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच रविवार को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।

दरअसल, मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान डेरिल मिचेल ने 11वें ओवर में अब्बास अफरीदी के ऊपर लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला, गेंद जाकर सीधा कैमरा पर लगी, जिससे कैमरामैन नाखुश दिखाई दिया। अब मिचेल के इस छक्के और कैमरामैन की प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंद गोली की रफ्तार से कैमरे पर जा लगती है। जिसके बाद कैमरा नाराज नजर आता है।

Daryl Mitchell broke the camera with his mandatory straight six and the Cameraman is clearly not happy with it 😭 pic.twitter.com/021r9COizd

— Yash (@CSKYash_) January 14, 2024