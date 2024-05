Chinnaswamy Stadium: बेंगलुरु में बारिश भी हुई तो टेंशन की बात नहीं...चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम

Chinnaswamy Stadium: आईपीएल 2024 का 68वां मैच शनिवार 18 मई को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में खेला जाना है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ क्वालीफिकेशन दांव पर होगी। यानी हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन मैच वाले दिन बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए ग्राउंड स्टाफ खास तैयारियों में जुटा है।

दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने पिछले पांच जीतकर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब टीम को लीग स्टेज का अपना आखिरी मैच 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेलना है। जिसमें आरसीबी को हर हाल में जीत चाहिए होगी। लेकिन, बारिश के कारण मैच रद्द होने पर आरसीबी बिना खेले प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। जबकि सीएसके प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। बता दें कि प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए आरसीबी को या तो कम से कम 18 रन से जीतना होगा या लगभग 11 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल करना होगा।

Chinnaswamy Stadium with the best drainage system in the world. 🔥pic.twitter.com/8efkIQMUFL

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 17, 2024