दुकानों पर ‘नेमप्लेट’ लगाने का मामला: कपिल सिब्बल ने योगी सरकार को घेरा, बोले- विभाजनकारी एजेंडे से देश बंटेगा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर ‘नेमप्लेट’ लगाने के निर्देश के बाद सियासी सरगर्मी ​बढ़ गयी है। सीएम योगी के इस फैसले के बाद विपक्षी दल के नेता इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। योगी सरकार के इस फैसले पर कपिब्ल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, विभाजनकारी एजेंडे से देश बंटेगा।

कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा कि, यूपी में सड़क किनारे ठेलों और भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। क्या यह ‘विकसित भारत’ का रास्ता। विभाजनकारी एजेंडे से देश बंटेगा।

Kanwar Yatra Route

UP directs eateries including roadside carts to display names of owners !

Is this the route to a “Viksit Bharat” ?

Divisive agendas

will only

Divide the country !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) July 20, 2024