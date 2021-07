CBSE 12th Result: दोपहर 2 बजे आज जारी होगा CBSE 12 वीं का परिणाम

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज दोपहर 2 बजे 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करेगा। CBSE 12th क़ज़ा रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जा सकतें हैं। सीबीएसई (CBSE) 12वीं में इस वर्ष 14.5 लाख छात्र पंजीकृत है।

जैसा कि आप जनतें हैं कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के चलते इस वर्ष सीबीएसई (CBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द (exams canceled) कर दी गईं थीं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला (Evaluation Formula) तैयार किया गया है।

इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में कई मज़ाकिया मींस वायरल हो रहें हैं। जिन्हे देख आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। आइये देखते हैं मिम्म्स…

CBSE Class XII Result to be announced today at 2 P.M.#ExcitementLevel💯%#CBSEResults #CBSE pic.twitter.com/eWf3TUGoMH

— CBSE HQ (@cbseindia29) July 30, 2021