ICC Champions Trophy 2025 : चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम घोषित, भारत बनाम पाकिस्तान 23 फरवरी को दुबई में

ICC Champions Trophy 2025 : अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC ) ने मंगलवार, 24 दिसंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दिया है। बोर्ड ने सभी टीमों के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां मैच खेले जाएंगे। ICC ने घोषणा की कि पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात के साथ टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। बता दें कि PCB ने भारत को टूर्नामेंट में शामिल करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल (Hybrid model) पर सहमति व्यक्त की है।

Check out the full fixtures for the ICC Champions Trophy 2025. pic.twitter.com/oecuikydca

— ICC (@ICC) December 24, 2024