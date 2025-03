चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करके पाकिस्तान को घाटा हुआ या फायदा? PCB का जवाब जानकर चौंक जाएंगे फैंस

Will Pakistan lose or gain by hosting Champions Trophy 2025? भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन भारत की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। जिसके बाद हाईब्रिड मॉडल के तहत भारत ने अपने सभी मैच दुबई में खेले थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी-फाइनल और फाइनल भी शामिल रहा है। जिसको लेकर दावा किया जाता रहा है कि भारत के पाकिस्तान में न खेलने और फाइनल दुबई में होने से पीसीबी को नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि, पीसीबी ने इन दावों को खारिज किया है।